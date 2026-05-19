Girne’deki resmi tören, Atatürk Anıtı önünde gerçekleştirildi.

Tören, protokol sırasına göre Atatürk Anıtı’na çelenklerin sunulmasıyla başladı. Ardından saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı eşliğinde bayraklar göndere çekildi.

Törende günün anlam ve önemini belirten konuşmayı yapan Girne Turizm Meslek Lisesi Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni Sinem Güneylioğlu,19 Mayıs 1919’un Türk milletinin varoluş mücadelesinin başlangıcı olduğunu söyledi.

Güneylioğlu, Mustafa Kemal Atatürk’ün Samsun’a çıkarak bağımsızlık mücadelesini başlattığını belirterek, Atatürk’ün Türk milletinin kaderini değiştiren önemli bir lider olduğunu ifade etti.

Mustafa Kemal Atatürk’ün Erzurum ve Sivas kongrelerinin ardından Türkiye Büyük Millet Meclisi’ni kurduğunu, 9 Eylül 1922’de İzmir’in kurtuluşuyla bağımsızlık mücadelesini zafere ulaştırdığını kaydeden Güneylioğlu, gençlerin her zaman 19 Mayıs ruhuna sahip çıkacağını

vurguladı.

Tören, Girne Turizm Meslek Lisesi öğrencisi Yiğit Ercan’ın “19 Mayıs Gençlik Marşı” adlı şiiri okumasıyla sona erdi.

Kutlamalar kapsamında bugün saat 17.00’de Girne Ramadan Cemil Meydanı ile Atatürk Anıtı arasında kortej yürüyüşü gerçekleştirilecek.

Öte yandan Girne Belediyesi tarafından Girne Antik Liman’da düzenlenen etkinliklerde bölge okullarının dans gösterileri, müzik dinletileri ve konserler yer alacak.

Etkinlik alanında hediyelik eşya ile yiyecek-içecek stantları kurulurken, üniversiteler tarafından çeşitli aktiviteler de düzenlenecek. Kutlamalar, Hammer Stone grubunun sahne performansıyla tamamlanacak.