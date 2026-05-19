Tören kapsamında ilk olarak öğrenciler, İsmet İnönü Heykeli önünden başlayarak “Atam Işığınla Geleceğe Yürüyoruz” sloganı eşliğinde Zafer Anıtı’na yürüdü. Saat 09.20’de Zafer Anıtı’nda düzenlenen törende, protokol sırasına göre çelenkler anıta sunuldu. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı eşliğinde bayraklar göndere çekildi.

Törende daha sonra günün anlam ve önemine ilişkin konuşmalar yapıldı. Çanakkale Ortaokulu öğrencisi Ayşe Naz Beyaz konuşmasında, 19 Mayıs 1919’un yalnızca bir tarihten ibaret olmadığını, bağımsız yaşama kararlılığı taşıyan bir milletin yeniden umut bulduğu gün olduğunu ifade etti. Atatürk’ün bu anlamlı günü gençliğe armağan etmesinin, gençliğe duyduğu güvenin en büyük göstergesi olduğunu belirten Beyaz, Türk gençliği olarak Atatürk’ün gösterdiği yolda ilerlemeye devam edeceklerini vurguladı.

Törende Çağın Ege Sönmez, Atatürk’ün Gençliğe Hitabesi’ni okudu. Ardından Mehtap Aydın tarafından “Gençliğin Ata’ya Cevabı” okunurken, öğrenciler de metni hep birlikte tekrar etti. Program kapsamında ayrıca Birkan Daşkın tarafından “Bir Gemi Yanaştı Samsun’a” adlı şiir seslendirildi.

Çanakkale Ortaokulu öğretmeni Şerife Çelebi Sökmez de günün anlam ve önemine ilişkin konuşma yaptı. Sökmez konuşmasında, 19 Mayıs 1919’un Türk milletinin bağımsızlık mücadelesinde yeni bir dönemin başladığı gurur dolu bir gün olduğunu belirterek, o gün yakılan bağımsızlık meşalesinin Cumhuriyet’e giden yolu aydınlattığını kaydetti. Türk gençliğinin ülkenin en büyük gücü olduğunu ifade eden Sökmez, gençlerin vatanını seven bireyler olarak yetişmesinin önemine dikkat çekti ve geçmişten aldıkları güçle geleceğe yürümeleri çağrısında bulundu.