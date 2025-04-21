Haber: Bahar SANCAR

Sosyal konut projeleri, KKTC’de 38 yılın ardından yeniden yapılmaya başlandı. Güzelyurt bölgesinde atılan temelin ardından, diğer bölgelerde de sosyal konutlar için vatandaş beklenti içine girdi. Gündem Kıbrıs’a konuşan Girne bölgesi muhtarları, Girne’nin artan nüfusu ve yükselen konut fiyatlarına karşılık sosyal konut projesinin Girne’de de en kısa sürede hayata geçmesi gerektiğini ve vatandaşın buna ihtiyacı olduğunu söyledi.

Eski Türk Mahallesi Muhtarı Tuğçe Ören:

Eski Türk Mahallesi Muhtarı Tuğçe Ören, Girne’nin çok acil sosyal konut projesine ihtiyacı olduğunu söyleyerek, “ Kesinlikle ve mutlaka Sosyal Konutlarla ilgili olarak Girne’ye öncelik verilmesi lazım. Orantısız bir nüfus artışı var insanlar ev kiralayamıyor. Her gün en az 15 kişi muhtarlığa gelerek uygun fiyata ev soruyor. Girne’den kırsal kesime göç başladı çünkü kırsal bölgede ev fiyatları daha uygun. İnsanların iş yeri ve çocuklarının okulları Girne’deolmasına rağmen maddi yetersizliklerden dolayı kırsaldan ev kiralıyor. O nedenle Girne’ye öncülük verilmesi gerektiğini düşünüyorum. Girne merkezde sosyal konut yapımı için uygun araziler var. O araziler sosyal konut projeleri ile değerlendirilebilir. Girne’de yaşayan insanların da uygun fiyatla ev sahibi olması hakkıdır” dedi.

Zeytinlik Köyü Muhtarı Hatice Aydın:

Zeytinlik Köyü Muhtarı Hatice Aydın Girne’nin sosyal konuta ihtiyacı olduğunu söyleyerek, “Tabii ki yapılmalı. Maliye Bakanına bu konu için gittim bizim gençlerimizin ne eksiği var dedim. Yer yok dediler. Ama Girne’ye sosyal konut yapılmalı çünkü benim gençlerimin de ihtiyacı var. Çok talep ettim. İçişleri Bakanlığı’na yazılı talebimde oldu. Talepte bulundum ama maalesef bir adım atılmadı. Ancak bizim gençlerimizin de uygun fiyata ev sahibi olmak ve Güzelyurtlu gençler gibi sosyal konutlardan faydalanmak hakkıdır” diye konuştu.

Zeytinlik Kesim Mahallesi Muhtarı Esat Atış:

Zeytinlik Kesim Mahallesi Muhtarı Esat Atış, Girne’ye kesinlikle sosyal konut yapılması gerektiğini söyleyerek, “Sosyal konut Girne’ye de kesinlikle yapılmalıdır ve çok acil ihtiyaçtır. Birçok arsa açıldı. O arsalar sosyal konut projeleri ile değerlendirilebilir” diye konuştu.

Aşağı Girne Muhtarı Erkan Dede:

Aşağı Girne Muhtarı Erkan Dede, muhtarlığa uygun fiyatlı ev sormak için her gün 5-6 kişinin geldiğini söyleyerek, “Sosyal konut Girne’de ihtiyaçtır. O nedenle mutlaka yapılmalıdır. Ancak gördüğüm kadarıyla sosyal konut için yer yok. İhtiyaca cevap verebilecek uygun arazi olursa kesinlikle yapılması gerektiğini düşünüyorum” dedi.

Çatalköy Muhtarı Hüseyin Akış:

Çatalköy Muhtarı Hüseyin Akış, Girne’nin kesinlikle sosyal konuta ihtiyacı olduğunu ifade ederek, “Ancak ihtiyaçlı insanlara verilmesi lazım. İnsanlar çok sıkıntılı süreç içinde, kiralarını ödeyemiyorlar ve ailelerini geçindirilemiyorlar. Uygun fiyatlı evlere çok talep var. Sosyal konut projesi yaygın olmadığı için daha fazla kırsal kesim arazilerine yöneliyorlar. Bunu yapmak yerine adil bir şekilde sosyal konut dağıtılırsa bence daha iyi olur. Bu da yapılırken insanların ödemelerde zorlanmaması gerekiyor. En azından destek olmak ve insanların kolay bir şekilde ev sahibi olması için kira öder gibi taksitlerini ödeyebilmesi gerektiğini düşünüyorum” diye konuştu.

Doğanköy Muhtarı Niyazi Bedel:

Doğanköy Muhtarı Niyazi Bedel, Girne bölgesinin sosyal konuta ihtiyacı olduğunu söyleyerek, “Bildiğim kadarıyla hükümetin bu konuda bir çalışması var ve Girne bölgesine sosyal konut yapılması için uygun arazi aranıyor. Eğer Girne’de sosyal konut projeleri başlarsa çok talep olur. Umarım en kısa zamanda bu proje hayata geçer” ifadelerini kullandı.

Karaoğlanoğlu Muhtarı Hüdaverdi Tutku:

Karaoğlanoğlu Muhtarı Hüdaverdi Tutku, 1974’ten beri Karaoğlanoğlu’nda yaşadığını ve bölgenin insanının yıllardır konut ihtiyacı olduğunu söyleyerek, “Bu bölge insanının ev yapacak yeri yok. KKTC’de en büyük mağduriyeti Karaoğlanoğlu halkı yaşıyor. Bunu defalarca söyledik. Özellikle son dönemlerde Karaoğlanoğlu’nda konut ihtiyacı iki katına çıktı. Başbakanımız Ünal Üstel cesur bir adam çıktı, gerçekten çok iyi projeler yapıyor. Bölgeye son ziyaretinde kendisiyle görüştüm Arapköy vey Karaoğlanoğlu bölgesine yakın bölgelerde sosyal konut için arsa arandığını ve en yakın zamanda sosyal konut projesinin başlayacağını söyledi. Ben Başbakanın yapacağından eminim. Kendisine güveniyoruz. Bir an önce yapılmasında fayda vardır. Sosyal konutların dağıtımında 3-4 çocuğu olan ailelere öncelik verilmesi gerekiyor. Umarım en yakın zamanda başlar ve bölge halkımız uygun fiyata ev sahibi olur” diye konuştu.

Ozanköy Muhtarı Ramadan Uzun:

Ozanköy Muhtarı Ramadan Uzun, Girne bölgesini sosyal konutlara çok acil ihtiyacı olduğunu söyleyerek, “Artık boğuluyoruz. Çok fazla konut talebi var. Sosyal konut ihtiyacının yanı sıra kırsal kesim arsalarına da çok talep oluştu. Güzelyurt bölgesinin de ihtiyacı var tabii ki ama bölgemizde de bir an önce sosyal konut projesi hayata geçmelidir. Girne’de yaşayan insanlar da bu haktan faydalanmalıdır” dedi.

Alsancak Yeşilova Mahallesi Muhtarı Besim Tarancı:

Alsancak Yeşilova Mahallesi Muhtarı Besim Tarancı, Girne bölgesinde nüfusun ve konut ihtiyacının her geçen gün arttığını söyleyerek, fiyatların da gidererek yükseldiğini ve insanların ev sahibi imkânının günden güne zorlaştığını kaydetti. Tarancı, “Konut talebi var ama maalesef yer olmadığı söyleniyor. Girne bölgesine de acil sosyal konut yapılmalı. Bölgemizde çok fazla inşaat var ama fiyatlar çok yüksek. Eğer bu bölgeye de sosyal konut yapılırsa insanlar uygun fiyata ev sahibi olabilir. Bölgemizde geçinemeyen ve ihtiyaç olan insanlarımız var. O nedenle en kısa sürede Girne’ye de sosyal konut yapılması gerektiğini düşünüyorum” dedi.

Lapta Türk Mahallesi İbrahim Sessiz:

Lapta Türk Mahallesi İbrahim Sessiz, Girne bölgesinde de sosyal konut ihtiyacı olduğunu ifade ederek, “Neden diğer bölgelerde olduğu gibi Girne’de de sosyal konut projesine imza atılmıyor? Gençlerimizin ihtiyacı var. Ev kiraları Girne’de diğer bölgelerden çok daha yüksek. Bu gençlerin evlenmesi, bir yuva kurması bu fiyatlarla söz konusu olabiliri mi? Mümkün değil. Hele özel sektörde çalışıyorsa hiç mümkün değildir. Herkes devlette işe giremiyor. O nedenle asgari ücretle çalışan ve hayatını sürdürmeye çalışan gençlerimiz için de uygun ödeme koşulları olan sosyal konut projeleri bizim bölgemizde hayata geçmelidir. Devlet yöneticilerinin bunu bir an önce çözmeleri gerektir” ifadelerini kullandı.