Girne’de 6 Ocak 2026 tarihinde saat 17.00 sıralarında, 39 yaşındaki İ.A.’nın alkollü olduğu sırada iki aracı kasten yakmaya teşebbüs ettiği bildirildi.

Polisten edinilen bilgiye göre, 160 miligram alkollü içki tesiri altında olduğu tespit edilen İ.A., bir şahsa ait iki aracı ateşe vererek hasara uğratmaya çalıştı. Olayın ardından zanlı tutuklanırken, meseleyle ilgili soruşturmanın devam ettiği belirtildi.