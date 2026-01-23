Girne’de Ecevit Caddesi’nde, dün saat 12.30 sıralarında, bir otele ait araç park yeri içerisinde Melike Aksoy (K-30), 201 miligram alkollü içki tesiri altında, yönetimindeki JL 679 plakalı salon araç ile kuzey istikametine doğru dikkatsiz şekilde seyrettiği sırada, park yerinden caddeye çıkmak için önünde duran Bedir Mehmet Yüce (E-32) yönetimindeki AA 747G plakalı salon aracın sol arka köşesine çarpmakla itham ediliyor.

Polisten verilen bilgiye göre kaza sonucu yaralanan olmadı.

JL 679 plakalı araç sürücüsü Melike Aksoy, alkollü içki tesiri altında araç kullanıp trafik kazası yapmak suçların itham edilerek tutuklanırken, polis ekiplerinin olayla ilgili yürüttüğü soruşturma devam ediyor.