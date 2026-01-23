Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre, Kıbıs Türk Triatlon Federasyonu tarafından 07.00-12.00 saatleri arasında düzenlenecek yarış sebebiyle, belirtilen tarih ve saatler arasında, Osman Örek Caddesi’nin Citröen Trafik Işıkları Kavşağı ile Metehan Çemberi arasında kalan yol güzergahı çift yönlü olarak araç trafiğine kapatılacak. Ulaşım alternatif yollardan sağlanacak.

Polis Basın Subaylığı, Duatlon Yarışı devam ettiği sürece, bu yol güzergahını kullanacak olan sürücülerin, kendileri ile sporcuların can ve mal güvenlikleri açısından yavaş ve dikkatli seyretmeleri, ayrıca trafik işaret ve işaretçilerine uymaları konusunda uyarıda bulundu.