Polisten verilen bilgiye göre, ilk yangın saat 16.30 sıralarında Ozanköy'de Gamarez Caddesi'nde bir şahsa ait bahçede çıktı. Muhtemelen tahta ambarda bulunan elektrik panosunda meydana gelen kısa devrenin alev alması sonucu başlayan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangında ambarda bulunan çeşitli malzemeler zarar görürken, alevlerin yakındaki başka bir ambara sıçraması sonucu içeride bulunan çeşitli ev eşyaları ile 4 adet mertek de yanarak kullanılamaz hale geldi.

İkinci yangın ise saat 23.50 sıralarında Dikmen-Boğazköy Anayolu'nda seyir halindeki FK 642 plakalı araçta meydana geldi. Muhtemelen motor bölümünde oluşan akaryakıt kaçağının sıcak motor aksamına temas ederek alev alması sonucu çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangında aracın ön kısmı, motor bölümü ile elektrik ve plastik aksamları zarar görürken, oluşan yüksek ısı nedeniyle ön cam da kırıldı.

Polis, her iki yangınla ilgili soruşturmanın sürdüğünü açıkladı.