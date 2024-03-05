Polisin söz konusu olayla ilgili açıklaması şöyle:

04.03.2024 tarihinde, saat 08:00 sıralarında, Girne’de, B.K.(E-34)’nin kullanımındaki taksi araç içerisinde, araçta yolu olarak bulunan K.K.(E-39) ile aralarında taksi ücreti nedeniyle yaşanan tartışma sonucu, araçtan indikten sonra B.K., K.K.’yi ittirip yere düşürdükten sonra boğazına ve göğsüne vurmak suretiyle darp etmiş ve tasarrufundaki cep telefonunun kırılmasına sebep olarak kasti hasara uğratmıştır. Bahse konu şahıslar aleyhinde yasal işlem başlatılmış olup, soruşturma devam etmektedir.