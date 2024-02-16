Polisin kazayla ilgili açıklaması şöyle:

15.02.2024 tarihinde, saat 21:25 sıralarında, Girne’de Semih Sancar Caddesi üzerinde, Mücahit SUBAŞI (E-26), yönetimindeki KM 886 plakalı salon araç ile güney istikametine doğru seyrettiği sırada dikkatsizliği sonucu o esnada yolu batı istikametinden doğu istikametine doğru yaya olarak geçmekte olan Mehmet Engin ULUHAN (E-72)’a çarpmıştır. Kaza sonucu yaralanan yaya Mehmet Engin ULUHAN kaldırılmış olduğu Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde yapılan tedavisinin ardından müşahede altına alınmıştır. KM 886 plakalı salon araç sürücüsü Mücahit SUBAŞI tutuklanmış olup, Soruşturma devam etmektedir.