Uyuşturucu operasyonu ile ilgili polisten yapılan açıklama şu şekilde:

14.01.2025 tarihinde, Girne’de, Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü Ekipleri tarafından, M.K.(E-27)’nin üzerinde ve kalmakta olduğu ikametgahta yapılan aramalarda, tasarrufunda yaklaşık 90 gram ağırlığında hintkeneviri türü ile yaklaşık 40 gram ağırlığında kokain türü uyuşturucu olduğuna inanılan maddeler ve üzerlerinde uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan kaşık ile 3 adet hassas terazi bulunarak emare olarak alınmıştır.

Yürütülen ileri soruşturma kapsamında, mesele ile bağlantısı olduğu tespit edilen İ.C.(E-23)’nin tasarrufunda ise, yaklaşık 55 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde daha tespit edilerek emare olarak alınmıştır. Bahse konu şahıslar tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.