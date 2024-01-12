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11.01.2024 tarihinde, saat 14:30 sıralarında, Girne’de 19 Mayıs Caddesi üzerinde, Begün KEÇEÇİ (K-44) yönetimindeki NR 496 plakalı salon araç ile cadde üzerinde bulunan bir işyerinin bahçesinden, anayolda seyreden araçlara öncelik hakkı vermeden anayol konumundaki 19 Mayıs Caddesine dikkatsizce giriş yapması sonucu, o esnada anayol üzerinde kuzey istikametine doğru seyreden Hassan ALI (E-28) yönetimindeki PD 593 plakalı motosikletin önünü tıkaması sonucu, Hassan ALI’nin yönetimindeki PD 593 plakalı motosikletin hakimiyetini kaybederek sağ yan kısmı üzerine düşmesine sebep olmuştur. Kaza sonucu yaralanan motosiklet sürücüsü Hassan ALI, kaldırıldığı Girne Dr. Akçicek Hastanesi’nde sağ ayak bileğinde kırık teşhisi nedeniyle Cerrahi Serviste müşahede altına alınmıştır. Soruşturma devam etmektedir.

Taçoy: Sayın başkanımız makamı elde tutmak için gayret sarf ediyor

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Polisin kazayla ilgili açıklaması şöyle:

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