Polis Basın Subaylığı’ndn verilen bilgiye göre, dün saat 22:30 sıralarında, Alsancak’ta kalmakta oldukları ikametgah içerisinde, aralarında yaşanan tartışma sonucu M.S.(E-23) 212 miligram alkollü içki tesiri altında olduğu sırada, arkadaşı İ.Ş.(E-22)’nın başına defalarca yumruk vurup ciddi bir şekilde darp ederek, başında kesi oluşmasına sebep olmuştur. İ.Ş. kaldırıldığı Girne Dr. Akçiçek Hastanesi’nde yapılan tedavisinin ardından müşahade altına alınmıştır. M.S. tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.