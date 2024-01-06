Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, bugün sabaha karşı saat 05.00 sıralarında, Girne’de Beşparmaklar Caddesi üzerinde, Erhan Yeşilırmak (E-35) 272 miligram alkollü içki tesiri altında, yönetimindeki SC 353 plakalı salon araç ile doğu istikametine doğru seyrettiği sırada, dikkatsizliği sonucu direksiyon hakimiyetini kaybederek yolun sağına geçmesi sonucu, o esnada karşı istikametten gelmekte olan Arshad Ali (E-45) yönetimindeki UE 136 plakalı salon aracın sağ ön kısmına çarptı.

Kaza sonucu yaralanan olmazken, SC 353 plakalı araç sürücüsü Erhan Yeşilırmak tutuklandı. Soruşturma devam ediyor.