Bakanlıktan yapılan açıklamada, GKRY’nin salı günü yayınladığı ve 24 Şubat 2025 tarihine kadar geçerli olacak NAVTEX ile sözde 5’inci parselde ExxonMobil - Katar Enerji ortaklığıyla sondaj çalışması yapılacağını duyurduğu kaydedilerek, GKRY’nin tek yanlı hidrokarbon araştırma faaliyetleriyle Doğu Akdeniz’de gerginliği yeniden tırmandırmaya hazırlandığının açık olduğu kaydedildi.

Açıklamada, Kıbrıs Türk halkının ada üzerinde ve etrafındaki denizlerde bulunan doğal kaynakların ortak sahibi olduğu hatırlatılarak, Kıbrıs Türk halkının meşru haklarını Rum tarafının tek yanlı tasarruflarla ihlal etmesi şiddetle kınandı.

- “Devletimiz haklarımızın korunması amacıyla gerekli adımları atmaktan imtina etmeyecektir”

Dışişleri Bakanlığı açıklamasında şunlar belirtildi:

“Devletimiz, halkımızın haklarını gasp etmeye yönelik Rum tarafının oldu- bittilerine seyirci kalmayacak, meşru ve ahdi haklarımızın korunması amacıyla gerekli adımları atmaktan imtina etmeyecektir.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti olarak ihtilafların her zaman diplomasi ve diyalog çerçevesinde çözülmesini tercih ettiğimizi bir kez daha vurgulamak isteriz. Bu bağlamda, gerek hidrokarbon kaynaklarına ilişkin 1 Temmuz 2022 tarihli son önerimiz, gerekse Anavatan Türkiye’nin devletimiz dahil ilgili tüm tarafları bir araya getirecek uluslararası konferans çağrısı geçerlidir. Bu yapıcı öneri ve çağrının sorunun çözümüne imkan verecek önemli fırsatlar sunduğunu hatırlatmakta yarar görüyoruz.”