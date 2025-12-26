Bunlar da ilginizi çekebilir

Bakanlık, kamu düzeni ve güvenliğinin korunması amacıyla düzensiz göçle mücadele kapsamında denetimlerin ülke genelinde kararlılıkla sürdürüleceğini vurguladı.

Polis ve kaymakamlıkların koordinasyonuyla yapılan kontrollerde, ülkede yasal ikamet izni bulunmamakla itham edilen 6 kişi yakalandı. Söz konusu şahıslar hakkında yasal işlem başlatıldığı bildirildi.

İçişleri Bakanlığı, ülkede düzensiz göçle mücadele kapsamında denetimlerini aralıksız sürdürüyor. Bu çerçevede Lefke, Güzelyurt, Lefkoşa ve Gazimağusa bölgelerinde eş zamanlı denetimler gerçekleştirildi.

Copyright © 2025. Her hakkı saklıdır.

Bu bağlantı sizi https://www.gundemkibris.com dışındaki bir siteye yönlendiriyor.