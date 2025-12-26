İçişleri Bakanlığı, ülkede düzensiz göçle mücadele kapsamında denetimlerini aralıksız sürdürüyor. Bu çerçevede Lefke, Güzelyurt, Lefkoşa ve Gazimağusa bölgelerinde eş zamanlı denetimler gerçekleştirildi.

Tatar: Yeni ofis bulunana dek, ayda 600 sterlini hayır kurumlarına bağışlayacağım
Tatar: Yeni ofis bulunana dek, ayda 600 sterlini hayır kurumlarına bağışlayacağım
İçeriği Görüntüle

Polis ve kaymakamlıkların koordinasyonuyla yapılan kontrollerde, ülkede yasal ikamet izni bulunmamakla itham edilen 6 kişi yakalandı. Söz konusu şahıslar hakkında yasal işlem başlatıldığı bildirildi.

Bakanlık, kamu düzeni ve güvenliğinin korunması amacıyla düzensiz göçle mücadele kapsamında denetimlerin ülke genelinde kararlılıkla sürdürüleceğini vurguladı.