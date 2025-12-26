CANLI AKTARIM

Toplantı sonrası açıklama yapan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Oğuzhan Hasipoğlu, olgun, yapıcı, sükunet içinde bir toplantı gerçekleştirildiğini belirterek, ikinci toplantının 7 Ocak’ta yapılacağını kaydetti.

Hasipoğlu, şöyle devam etti:

“Bugün ilk toplantıyı gerçekleştirdik. Ocak ayında başlayan görüşmeleri ilk kez erkene aldık. Hem işveren hem de işçi tarafının düşüncelerini aldık. Temel felsefemiz çalışanın emeğini, insan onuruna yarışır bir hayat sürmesini sağlayacak bir orana ulaşmaktır. Bunu yaparken işverenin de üretimini ve istihdamını da güven altına almamız gerekiyor. Olgun, yapıcı, sükunet içinde bir toplantı gerçekleşti. Amacımız uzlaşı ile bu rakamı belirlemektedir. Bu noktada hem fikirlik var. Bunu gerçekleştirirsek ne mutlu bize. 7 Ocak’ta ikinci görüşmemizi yapıyoruz ve Ocak ortasında bu rakamı belirliyoruz.