Yaklaşık 90 personel ve çok sayıda iş makinesi ile 6 ayrı bölgeye ayrılan kent sınırlarında hızlı ve etkili bir temizlik hedefleniyor. Başkan Amcaoğlu, “Biz üstümüze düşeni yaparak kentimizi tertemiz yapacağız, vatandaşımızdan da bu temizliği korumalarını istiyoruz” dedi.

Kampanya kapsamında temizlik ihaleleri tamamlanarak yüklenici firmalarla sözleşmeler imzalandı. Temizlik çalışmaları 2 Mayıs - 15 Ağustos 2025 tarihleri arasında sürdürülecek.

Görevde Olacak Ekip ve Araçlar:

• 90 temizlik personeli

• 6 dozer

• 8 damperli kamyon

• 8 çekirge tipi kamyon

• 4 traktör

• 1 süpürge aracı

• 1 çöp konteyneri yıkama aracı

Bölge ve Firma Dağılımı:

• Pembe Karadayı: Alayköy ve Gönyeli B Bölgesi

• Osman & Ahmet Dozer: Gönyeli A ve E Bölgeleri

• Sözal Pazarlama: Gönyeli C ve D Bölgeleri

• Yılmazköy, Kanlıköy, Gürpınar ve Türkeli: Belediyenin kendi temizlik ekipleri görev alacak

Başkan Amcaoğlu açıklamasını, “Unutmayalım! Temiz bir çevre sadece belediyenin değil, hepimizin sorumluluğudur. Temizlediğimiz alanları temiz tutmak için el birliğiyle hareket edelim” diyerek tamamladı.