Gönyeli–Alayköy Belediye Başkanı Hüseyin Amcaoğlu, hayvan barınağında bugün 104 hayvana ev sahipliği yaptıklarına işaret ederek, bu sürecin yalnızca barınma olarak görülmediğini, aynı zamanda sahiplendirmeyi teşvik eden bir sistemle çalışmaların yürütüldüğünü belirtti.

Amcaoğlu, “satın alma, sahiplen” anlayışıyla yürütülen kampanya kapsamında, “can dostlarını” sahiplenmek isteyen vatandaşların barınağın resmi web sayfası olan www.patilerdiyari.com adresi üzerinden inceleme yaparak, süreci başlatabileceklerini duyurdu.

Barınakta sağlık ve hijyen koşullarını en üst seviyede tutmak adına iç ve dış parazit uygulamalarının rutin olarak üç ayda bir gerçekleştirildiğini kaydeden Amcaoğlu, barınağa yeni katılan 7 hayvanın kısırlaştırma operasyonlarının da, belediye bünyesinde oluşturulan veteriner odasında tamamlanmasıyla, bugün itibarıyla barınaktaki tüm canlıların kısırlaştırılmış durumda olduğunu ifade etti.

Başkan Amcaoğlu, bir cana yuva olmanın sadece sahiplenmek değil, bir hayatı değiştirmek anlamına geldiğini ifade ederek, bu anlayışla kentteki her cana sahip çıkmaya kararlılıkla devam edeceklerini kaydetti.