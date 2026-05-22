Veteriner Dairesi, kurban kesimlerinde dikkat edilecek hususlarla ilgili açıklama yaptı.

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’na bağlı Veteriner Dairesi’nin açıklamasında, Kurban Bayramı süresince halk sağlığının korunması, hayvan refahının sağlanması ve çevre kirliliğinin önlenmesi için uyarılara hassasiyet gösterilmesi istendi.

Açıklamaya göre, dikkat edilecek hususlar şöyle:

“Kurbanlık hayvanların resmi veteriner kontrolünden geçmesi, kulak küpelerinin kontrol edilmesi, hastalık belirtisi gösteren hayvanların kesinlikle kesilmemesi. Kesimlerin yalnızca izin verilen mezbaha yerlerinde veya hijyen koşullarına uygun alanda yapılması. Kesim işlemleri sırasında hayvan refahı kurallarına uyulması, hayvanlara kötü muamele edilmemesi. Kesim işlemlerinde kullanılan ekipman temiz ve hijyenik olması, atıkların uygun şekilde bertaraf edilmesi. İç organlarda, ette veya hayvanda şüphe olması halinde en yakın veteriner hekime veya Veteriner Dairesi’ne bilgi verilmesi. Çocukların kesim alanlarından uzak tutulması. Kesim yapan kişilerin koruyucu kıyafet ve eldiven kullanması.”