Toprak bazlı yapı malzemeleri ve çağdaş mimarlık çözümlerini bir araya getirmeyi amaçlayan“Kerpiç’26 Konferansı", Cumhurbaşkanlığı Beyaz Salon’da düzenlenen açılış etkinliği ve plaket takdiminin ardından, atölyeler ve bildirilerin sunumlarıyla devam ediyor.

Bu yıl “Toprak Bazlı Mimari” ana ekseninde düzenlenen üç günlük organizasyonda, farklı ülkelerden akademisyen ve bilim insanları 60’a yakın bildiri sunacak.

Konferans, Cumhurbaşkanlığı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanlığı, Ekonomi ve Enerji Bakanlığı ve KTMMOB Mimarlar Odası iş birliğinde düzenleniyor.

Etkinlikte; Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, Ekonomi ve Enerji Bakanı Olgun Amcaoğlu, Ekonomi ve Enerji Bakanlığı Müsteşarı Tuğşad Tülbentçi, Kıbrıs Vakıflar İdaresi Genel Müdürü Mustafa Tümer, Mimarlar Odası Başkanı Onur Olguner, İTÜ ARI Teknokent Müdürü, İstanbul Medipol Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Atilla Dikbaş ve Kerpiç Akademi Kurucusu Prof. Dr. Bilge Işık açılış konuşması yaptı.

Ataoğlu: “Kerpiç mimari, kültürel kimliğimizin yaşayan izlerindendir”

Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, açılışta yaptığı konuşmada, kerpiç mimarinin Kıbrıs’ın tarihi dokusunda çok önemli bir yeri bulunduğunu belirterek, köylerde ve eski yerleşim alanlarında yer alan bu geleneksel yapıların kültürel kimliğin yaşayan izleri olduğunu kaydetti.

Ataoğlu, bu mirası korumanın, restore etmenin ve geleceğe taşımanın ortak sorumluluk olduğunu vurguladı.

Yüzyıllardır Anadolu’da, Kıbrıs’ta ve dünyanın birçok bölgesinde kullanılan kerpicin yalnızca geçmişin yapı malzemesi olmadığını ifade eden Ataoğlu, insanın doğayla kurduğu uyumun, iklim koşullarına dayalı yaşam kültürünün ve sürdürülebilir mimarlığın bir simgesi olduğunu belirtti. Bakan Ataoğlu, modern dünyanın karşı karşıya olduğu çevresel sorunlar nedeniyle bu yapının yeniden önem kazandığını ifade etti.

Enerji verimliliği, doğal malzeme kullanımı, karbon ayak izinin azaltılması ve iklim değişikliğine dayanıklı yapı anlayışının artık bir tercih değil, zorunluluk haline geldiğini kaydeden Ataoğlu, geleneksel bilgi birikimi ile çağdaş mühendislik ve mimarlık anlayışını bir araya getiren çalışmaların büyük değer taşıdığını söyledi.

Yeni nesillerin kültürel farkındalık kazanmasını ve bu farkındalığı geleceğe taşımasını temenni ettiklerini belirten Ataoğlu, Bakanlık olarak kültürel mirasın korunmasına, sürdürülebilir turizm politikalarına ve çevreyle uyumlu projelere katkı koyduklarını belirtti; bu yöndeki etkinliklere katkı koymaya devam edeceklerinin altını çizdi.