Etkinliğe, kurucu üyeler, eski başkanlar ve dernek üyeleri katıldı. Dernek hakkında hazırlanan video gösterildiği gecede, hayatını kaybeden kurucu üyelerden Hacer Çerkez de anıldı.

Verilen bilgiye göre, İKD Başkanı Bilen Sayılı Bozkırlı, derneğin yalnızca ekonomik bir örgüt değil kadın dayanışmasının güçlendiği önemli bir yapı olduğunu söyledi.

İKD’nin yıllardır iş kadınlarını aynı çatı altında buluşturduğunu belirten Bozkırlı, kadınların ekonomik yaşamda daha güçlü şekilde var olmasına katkı sağladıklarını ifade etti.

Bozkırlı ayrıca, İKD Köşkü’nde yürütülen yenileme çalışmalarının büyük ölçüde tamamlandığını, binadaki eksikliklerin giderildiğini ve mekânın daha işlevsel hale getirildiğini açıkladı.

Köşkün yalnızca İKD üyelerine değil, tüm kadın örgütlerinin ücretsiz kullanımına açık olacağını duyuran Bozkırlı, kadınların ortak mücadele ve dayanışma alanlarını büyütmeye devam edeceklerini söyledi.