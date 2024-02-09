Gönyeli-Alayköy Belediyesi’nin en önemli birimlerinden biri olan Park Bahçeler Birimi ekiplerinin yıllardır özel mülkte kullandığı fidanlık yeni çehresi ve projesiyle kendine özel yerinde hayat buluyor.

Belediyeden yapılan açıklamada, Gönyeli-Alayköy Fidanlığı ile ilgili şu bilgiler paylaşıldı:

"Dumanlı Sokak'ta toplam büyüklüğü 3 bin 110 metrekare olan yeşil alan, 2 bin 110 metrekare fidanlık, 200 metre telleme yapılarak da fidanlık kısmı korunaklı hale getirildi. Alan içerisine demir profilden bitki muhafazası için 360 metrekare gölgelikli alan yapıldı. 2 bin 110 metrekare alanda bitki bakımı, geliştirmesi, muhafazası ve bahçe toprağı hazırlığı yapılıyor. Alan içerisine Park Bahçeler Bölümü, eşya ve ekipman muhafazası için prefabrik bir ambar kurulumu da gerçekleştiriliyor."