Hırsızlıkla ilgili polisten yapılan açıklama şu şekilde:

17-18 Ocak 2024 tarihleri arasında, Gönyeli’de bir ikamethgahın önündeki kaldırım üzerinde park halinde bulunan salon araç içerisinde muhafaza edilen tablet bilgisayar, bayan çantası ile birlikte içerisinde muhafaza edilen 110 Stg ve 220 ABD Doları nakit para, 1 adet çeyrek altın ve güneş gözlüğü çalınmıştır. Olay Polisin bilgisine gelmesi üzerine yürütülen ileri soruşturmada, meselede zanlı olarak J.H.P. (E-24) tespit edilerek tutuklanmıştır. Soruşturma devam etmektedir.