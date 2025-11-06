Bunlar da ilginizi çekebilir

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Araç, orta refüjün bordür taşlarına ve çember içerisindeki çiçekler ile taşlara çarptı. Kazada yaralanan sürücü Osman Barışsever, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Tedavisinin sürdüğü belirtildi.

Copyright © 2025. Her hakkı saklıdır.

Bu bağlantı sizi https://www.gundemkibris.com dışındaki bir siteye yönlendiriyor.