Sabah saat 09.00 sıralarında, İrsen Küçük Lefkoşa Çevre Yolu üzerinde batı istikametine ilerleyen Osman Barışsever (39) yönetimindeki YY 231 plakalı araç, Gönyeli Kurakçıl Çemberi’ne yaklaştığı sırada sürücünün dikkatsizliği sonucu kontrolden çıktı.
Araç, orta refüjün bordür taşlarına ve çember içerisindeki çiçekler ile taşlara çarptı. Kazada yaralanan sürücü Osman Barışsever, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Tedavisinin sürdüğü belirtildi.
Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.