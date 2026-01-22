Polis, 05.01.2026 tarihinde saat 12:00 raddelerinde Gönyeli Atatürk Caddesi üzerinde kullanımında bulunan R2 656 plakalı aracı ile trafikte seyir halinde olduğu esnada diğer araçlara geçiş hakkı verdiği gerekçesi ile Ş.A.’nın kullanımında bulunan aracın sağ ön camına sağ eli ile kasten ve kanunsuz olarak yumruk vurmak sureti ile camın kırılmasına sebep olup, 9 bin TL tutarında hasar verdiğini söyledi. Polis, 6 Ocak’ta zanlı hakkında tutuklama emri alındığını ancak yurt dışına gittiği için ileri işlem yapılamadığını söyledi. Polis, zanlının 21.01.2026 tarihinde ülkeye giriş yapmak için Ercan Havalimanına geldiğinde tespit edilerek, Gönyeli Polis Karakoluna götürüldüğünü, itiraf niteliğinde bir gönüllü ifade vererek babası öldüğü için sinirli olduğunu ve bu sebeple suçu işlediğini söylediğini, aynı gün dava tebliği yapıldığını kaydetti.

Polis, soruşturmanın tamamlandığını, zanlının Türkmenistan uyruklu olup KKTC'de çalışma izni ile ikamet ettiğini belirterek, teminat talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Şevket Gazi, zanlının 15 bin TL nakit teminat yatırması ve iki kefilin 600 bin TL kefalet senedi imzalaması şatlarıyla davaları görülünceye kadar serbest kalmasına emir verdi.