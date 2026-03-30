Maviş, kriz masasındaki görüşmelere ilişkin yaptığı açıklamada, sürecin beklentileri karşılamadığını ifade ederek, “Kurulan kriz masasında bir arpa boyu yol alınamadı” dedi. Hükümetin tutumunu eleştiren Maviş, yaşananların kamu yönetimi açısından ciddi bir zafiyet yarattığını savundu.

Açıklamasında Maliye Bakanı’na da sert eleştiriler yönelten Maviş, “Geldiğimiz noktada, Maliye Bakanı’nın kendi mesleğine dönmesi kendisine tavsiyemizdir” ifadelerini kullandı. Bu sözler, sendikaların hükümete yönelik tepkisinin boyutunu bir kez daha ortaya koydu.

Sendikaların geri adım atmayacağını açıkça dile getiren Maviş, eylemlerin süreceğini belirtti. “Bu iş bitmedi” diyen Maviş, mücadeleyi büyüteceklerinin altını çizdi.

Maviş, tüm sendikaların yarın yeniden aynı noktada toplanacağını ve Meclis’e yürüyüş gerçekleştireceğini duyurdu. Eylemlerin artarak devam edeceğini belirten Maviş, “Son sözü vatandaş söyleyecek” diyerek toplumsal desteğe işaret etti.

