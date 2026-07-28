Bugün, Boğazköy-Gönyeli ana yolu üzerinde meydana gelen trafik kazası sonrasında, olay yerinden yaya olarak ayrılan MP 773 plakalı araç sürücüsü şahıs Girne Polis Müdürlüğü, Girne İtfaiye Ekipleri ve Özel Harekat Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından yapılan aramalar sonucunda Dağyolu bölgesinde tespit edilerek tutuklandı.

Soruşturma devam ediyor.

Boğazköy-Gönyeli ana yolunda kontrolden çıkan bir araç, park halindeki araçlara ve iki yayaya çarpmıştı. Kazada 39 yaşındaki Hasan Düzgen yaşamını yitirirken, ağır yaralanan Rasul Jorayev yoğun bakımda tedavi altına alınmıştı.