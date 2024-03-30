Duygusal dünyaları derya deniz olan Yengeç burçları sevmeyi abartır. Onlar kırgınlıklarını da içine atar. Peki en duygusal burçlar hangileri?

KOÇ

Koç burcu olan insanlar dışarıdan çok sert ve güçlü görünür. Lider burç olarak kabul edilirler. Dayanıklı oluşları ve zorluklara karşı gelme konusundaki başarıları her zaman dikkat çeken özellikler arasında yer alır. Koç burcu olanlar inatçı ve her konu ile mücadele edebilen bir yapıya sahiptir. Ancak onların bu sert ve dayanıklı görüntülerinin altında çok hassas ve duygusal bir insan yatıyor. Duygusal bir durumla karşılaşmaları durumunda dakikalarca ağlayabilirler.

YENGEÇ

Yengeç burcu olan kişiler astrolojide en duygusal kimseler olarak tanımlanırlar. Duyguları ve bu duyguları yaşamayı Yengeç burçları büyük bir değer olarak görür. Bu sebeple yaşamları boyunca duygularının zarar görmemesi için çok çaba sarf ederler. Yengeç burcu olan kişiler kolayca incinebilme özelliğine sahiptir. Yengeçlerle ilişki kurmakta gerçekten çok zordur. En duygusal burçlar arasında yer alan Yengeçler özellikle yas sürecini çok uzun sürede atlatamazlar.

TERAZİ

Dünyanın en duygusal burçları arasında Terazi burçları ilk sırada yer alır.

Terazi burçlarıyla ilişki yaşıyorsanız yandınız. Bir çok konuda Teraziler sizi çileden çıkarabilir. Hem aşırı derecede duygusal hem de aşırı derecede eğlenceli insanlar olan teraziler, size 'hayatımı yaşamadım' dedirtmezler. Onlarla aktiviteden aktiviteye koşabilir, hayatınızın her anını eğlence içinde geçirebilirsiniz. Eğer sıkılgan ve uyuşuk bir tipseniz, bir Terazi hayatınızı değiştirebilir. Ancak şimdiden söyleyelim Terazi çok duygusal olması nedeniyle dizileri size asla izletmezler. Her sahnede ağlayabilirler.