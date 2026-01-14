Kıbrıs Türk Milli Mücadele Vakfı Başkanı Aziz Gülbahar, Dr. Fazıl Küçük’ün 42’nci ölüm yıldönümü nedeniyle bir mesaj yayınladı. Mesajında, “Küçük’ün Devlet sahibi olmamızdaki rolü çok büyüktür” ifadelerine yer veren Gülbahar, açıklamasına "Kurucu Liderimiz Dr. Fazıl Küçük’ü 42’nci ölüm yıldönümünde bir kez daha rahmetle anıyor; aziz hatırası önünde saygıyla eğiliyoruz” diyerek son verdi.

Gülbahar, Dr. Fazıl Küçük’ün 42’nci ölüm yıldönümü nedeniyle yayımladığı mesajda şunları kaydetti:

“Halk adamı Dr. Fazıl Küçük, yalnızca bir hekim, gazete sahibi, gazete köşe yazarı bir Kıbrıs Türk aydını değil; Kıbrıs Türk Halkının yok sayılmak istendiği bir dönemde, halkının milli kimliğine, egemenliğine ve geleceğine sahip çıkan büyük bir liderdir.

İnandığı değerlerden asla taviz vermeden yürüttüğü mücadele, bugün Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin temellerini oluşturan tarihsel sürecin en önemli yapı taşlarından biridir.

Kıbrıs Türkü bugün egemen, özgür, güven içinde, Devlet sahibi bir Halk ise bunda Dr. Fazıl Küçük’ün rolü ve etkisi çok büyüktür.

Kıbrıs Türkü bugün Anavatan Türkiye ile el-ele, gönül-gönüle yürüyor kardeşçe ilişkilerini her geçen gün ileriye taşıyorsa bu Dr. Küçük ve arkadaşlarının gayretleri, Atatürkçü çizgilerinin sonucudur.

Milli Mücadele Vakfı olarak bizler, Dr. Fazıl Küçük’ün mirasına sahip çıkmayı; onun savunduğu milli dava, egemenlik ve özgürlük ilkelerini kararlılıkla yaşatmayı tarihi bir sorumluluk olarak görüyoruz.

Bu bilinçle, Kıbrıs Türk Halkının devletine ve geleceğine sahip çıkma kararlılığımızı bir kez daha vurguluyoruz.

Bu vesileyle, Kurucu Liderimiz Dr. Fazıl Küçük’ü 42’nci ölüm yıldönümünde bir kez daha rahmetle anıyor; aziz hatırası önünde saygıyla eğiliyoruz”