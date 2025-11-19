Aziz Gülbahar, kendisinin ortaya koyduğu dört şarta sahip çıkması bunlar yerine gelemedikçe Hristoduludis’le müzakere masasına oturmaması çağrısında bulundu.

Rum tarafının federasyon politikasının Kıbrıs Türkü’nü azınlık durumuna düşürmeye, tüm adayı Yunan hegemonyası altına sokmaya yönelik taktiksel bir tutum olduğunu savunan Gülbahar, “Çözüm formülü adada şu anda yaşanan gerçektir; Türkiye’nin de tam destek verdiği egemen eşit iki devletin bir anlaşma yapmasıdır” dedi.

Gülbahar açıklamasında şunları kaydetti:

“Öncelikle Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın Tufan Erhürman’a Rum lider Nikos Hristodulidis ile yapması planlanan görüşmede başarılar diler, söz konusu görüşmenin Devletimiz, milletimiz, Halkımız ve insanlık için hayırlı sonuçlar doğurmasını temenni ederiz.

Sayın Cumhurbaşkanı gerek BM yetkilileri gerekse Rum liderle yapacağı görüşmelerde Halkımıza söz verdiği şekilde Kıbrıs Türk halkının özden gelen egemenlik, kendi kaderini tayin, kendi kendini yönetme haklarına asla dokundurmayacağını, Kıbrıs Türk Halkı’nın sosyo-ekonomik yapısını perişan edecek istemlere hayır diyeceğini en açık bir şekilde ortaya koymalıdır.

Durum ortadadır; Kıbrıs Türk tarafı yeniden kendisinin anlaşma istediğini, Rum tarafının ise Kıbrıs adasının nimetleri ile yönetimini Kıbrıs Türk Halkı ile paylaşmaya hazır olmadığını ispat etmek zorunda değildir.

Rum tarafı, yarım asırdır Kıbrıs Türk halkını yok sayan, egemen eşitliğini reddeden, devletimizi tanımamak için her yola başvuran ve tüm uluslararası platformlarda Türk tarafını köşeye sıkıştırmaya çalışan bir zihniyeti sürdürmektedir.

50 yıldır devam eden bu zihniyetle hala federasyon kurulabileceğini düşünmek bunun hayalini kurmak bugüne kadar Kıbrıs Türk halkına zaman kaybettirmekten, Rum tarafının haksızlıklarını sürdürmesine olanak yaratmaktan başka bir işe yaramadı, bundan sonra da yaramayacaktır.

Biz bu durumun Sayın Erhürman tarafından da bilindiğine inanıyor, Sayın Cumhurbaşkanı’na bildiği doğrulardan hareket etmesi çağrısında bulunuyor ve Milli Mücadele Vakfı olarak yeniden vurguluyoruz:

Rum tarafının federasyon politikası bizi azınlık durumuna düşürmeye, tüm adayı Yunan hegemonyası altına sokmaya yönelik taktiksel bir tutumdur.

Bu nedenle Cumhurbaşkanı Erhürman’ı; halkımızın duygu ve düşünceleri ile iradesi doğru değerlendirmeye…

Türkiye’nin Kıbrıs konusundaki duruşunu mutlaka dikkate almaya…

Kendisinin ortaya koyduğu dört ön şart net bir şekilde yerine gelmediği sürece Rum liderle müzakere yapmamaya davet ediyoruz.

Kıbrıs için çözüm formülü adada şu anda yaşanan gerçektir; Türkiye’nin de tam destek verdiği egemen-eşit iki Devlet’in bir anlaşma yapmasıdır.

Sayın Erhürman, iki Devlet arasında güncel yaşamı kolaylaştırıcı konularda işbirliği yapılması için elbette Rum liderle görüşebilir ama Sayın Cumhurbaşkanı bu görüşmelerde de işin özünü mutlaka gözetmeli, Rum tarafının bizi oyalamasına, statükonun devamına yol açacak bir yola girilmesine izin vermemelidir.”