Saat 07.30 sıralarında, Serap Aydın (38) yönetimindeki TPD 485 plakalı otobüsün doğu istikametine doğru seyrederken kavşakta durmayıp anayola kontrolsüz şekilde giriş yaptığı belirtildi. Bu sırada anayolda kuzey yönüne ilerleyen Halil Aksan’ın (66) yönetimindeki TVK 207 plakalı otobüsün geçiş yolunu kapatan araç, diğer otobüsün sol ön kısmına çarptı.

Kaza sonrası TVK 207 plakalı otobüste yolcu olarak bulunan çocuklar Ecrin Arya Durur (7), Sevil Rustamova (6), Poyraz Ali Doğun (6) ve Vasalisa Baranouska (7) ambulansla İskele Sağlık Merkezi’ne kaldırıldı. İlk müdahalelerinin ardından dört çocuk taburcu edildi.

Aynı otobüste refakatçi olarak bulunan Erken Erkıran (40) ise kendi imkânlarıyla gittiği Yeniboğaziçi Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi’nde sağ el bileğinde kırık tespit edilerek tedavi edildi ve taburcu edildi.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.