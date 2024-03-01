Lefkoşa’da Metehan Kara Geçiş Kapısında dün Lefkoşa Polis Müdürlüğü’ne bağlı CÖŞ Ekipleri tarafından, GKRY bölgesinden KKTC’ye giriş yapan araçlarda yapılan kontrol ve denetimler sonucunda, toplam 6 ayrı kişinin kullanımındaki araçlar içerisinde gümrüğe beyan edilmemiş 65 adet sabunluk, 3 adet havalandırma fanı, 70 kg. pirinç, 40 kg. tuz, 10.70 kg. kırmızı et, 10 kutu donmuş patates ve 4 adet lastikleri ile birlikte kozmik araç jantı tespit edilerek emare olarak alındı.

Bahse konu şahıslar aleyhinde yasal işlem başlatıldı.

Soruşturma devam ediyor.