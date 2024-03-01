Lefkoşa Türk Belediyesi himayesinde ve Arkhe organizasyonunda gelenekselleşecek olan Tarih, Kültür ve Bellek Günleri’nin birincisi, 1 ve 2 Mart 2024 tarihlerinde Arabahmet Kültür Evi’nde yapılıyor. Güncel akademik ve bağımsız araştırmalar ile çalışmaları eleştirel bir perspektifle bir araya getirip ortak bir tartışma zemini oluşturmayı hedefleyen Tarih, Kültür ve Bellek Günleri yakın zamanda kaybettiğimiz değerli Kıbrıslı arkeolog ve araştırmacı Tuncer Bağışkan’ın hatırasını yaşatmak için onun adına ithaf ediliyor.



1 Mart Cuma ve 2 Mart Cumartesi günü 10.30-18.30 saatleri arasında Arabahmet Kültür Evi’nde düzenlenecek olan ve iki farklı sempozyum(oturum) ve iki farklı atölyenin yer aldığı Tuncer Bağışkan Kültür, Tarih ve Bellek Günleri halka açık olurken konuşmalar ve atölyeler iki farklı dile ayrılarak Türkçe ve İngilizce olarak sunulacak.

