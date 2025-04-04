Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Polisten verilen bilgiye göre, meydana gelen yangın neticesinde; toplamda 4,5 dönümlük alan içerisindeki kuru otlar ile 2000 metre uzunluğundaki sulama boruları tamamen, 240 adet narenciye ağacı ise kısmen yanarak zarar gördü.

Park halindeki araçta yangın

Yenierenköy’de Şht Özel Ali Hüdaverdi Sokak üzerinde bugün saat 00.30 sıralarında bir şahsa ait ikametgahın avlusu içerisinde park halinde bulunan salon araçta elektrik aksamlarının kısa devre yapması sonucu meydana gelen yangın neticesinde aracının ön motor kısmı yanarak zarar gördü. Yangın mal sahibi ve itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürüldü.