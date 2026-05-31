Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre olay, 30 Mayıs 2026 tarihinde saat 21.00 sıralarında meydana geldi.

İddiaya göre M.K.Y., kız arkadaşına mesaj attığı gerekçesiyle S.D.’nin kaldığı ikametgaha giderek evin kapısına tekme vurup kırdıktan sonra izinsiz şekilde içeriye girdi. Bunun üzerine S.D., tasarrufuna geçirdiği bıçakla M.K.Y.’yi sol diz, omuz ve sağ el bölgelerinden yaraladı.

Yaralanan M.K.Y., kaldırıldığı Girne Dr. Akçiçek Devlet Hastanesi’nde yapılan tedavisinin ardından taburcu edildi.

Olayla ilgili her iki şahıs da tutuklanırken, polis soruşturmasının sürdüğü belirtildi.