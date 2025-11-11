Güney Kıbrıs tarafından projenin uygulayıcı kuruluşu Yunanistan Bağımsız Elektrik İletim Operatörü'ne (ADMİE) bu yıl içerisinde ödenmesi taahhüt edilen 25 milyon Euro konusunun yeniden gündeme geldiğini yazan Alithia gazetesi, Maliye Bakanı Keravnos’un dün yaptığı açıklamada söz konusu tutarın ödenmesiyle ilgili bir konu olmadığını söylediğini yazdı.

Keravnos’un Güney Kıbrıs’ın proje konusundaki yükümlülüğünü yerine getirmeyeceğini yeniden söylediğini kaydeden gazete, Keravnos’un projenin sürdürülebilir olmadığı yönündeki düşüncesinin devam ettiğini belirtti.

RİK 3’e yaptığı açıklamada 25 milyon Euro’luk tutarın ödenmesi konusunda bir son tarih olmadığını dile getiren Keravnos, daha doğru bir temele oturtmak için, projenin ekonomik ve teknik boyutlarına yeniden bakıldığını ifade etti.

Yunan hükümetinin üst düzey yetkililerinden aldığı eleştiriler konusuna da değinerek, bu kişilerin projenin sürdürülebilir olmadığına dair çalışmaları kendisinden önce aldığını kaydeden Keravnos, bu çalışmaları göstermek istemediğine dair açıklamaların ise doğru olmadığını ifade etti. Keravnos, Yunanistan Dışişleri Bakanı Yorgos Yerapetridis tarafından da konuyla ilgili ekonomik ve teknik boyutlara yeniden bakılması gerektiğine dair açıklamalar yapıldığını anımsattı.

Şu an bir ödeme konusu bulunmadığını yineleyen Keravnos, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristrodulidis ile Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis tarafından açıklamalar yapıldığını ifade etti.

Keravnos şu an o yönde gittiklerini düşündüğünü sözlerine ekledi.