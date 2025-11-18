Politis gazetesi, konuyla ilgili haberinde, 2025'te Güney Kıbrıs’a giden turist sayısının 2024 yılının aynı dönemine göre yüzde 11,1’lik artış gösterdiğini belirtti.

Gazete, 2025 yılının ocak-ekim ayı döneminde 4 milyon 142 bin 534 olan turist sayısı 2024 yılının aynı döneminde 3 milyon 727 bin 196 olduğunu yazdı.

2024 yılının ekim ayında 459 bin 106 olan Güney Kıbrıs’a giden turist sayısının 2025'in Ekim ayında yüzde 17,1 artış göstererek 537 bin 744’e ulaştığı belirtildi.

İngiltere’den Güney Kıbrıs’a giden turistlerin ana turizm kaynağı olduğuna işaret edilen haberde, İngiltere’den Güney Kıbrıs’a giden turistlerin, ülkeye giden toplam turist sayısının yüzde 31,4’ünü teşkil ettiği kaydedildi.