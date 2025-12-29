Haravgi gazetesi: “Kökleşmiş Fakirlik: Kıbrıs Ekonomik Belirsizliğe Gömülüyor” başlığı altında verdiği haberinde, Avrupa Birliği’nin (AB) SSM biriminden araştırmacıların, fakirlik konusunda gerçekleştirdikleri bir araştırmanın Güney Kıbrıs verilerine yer verdi.

Gazete, söz konusu araştırmanın, sadece gelir düzeyini ele alan klasik araştırmaların aksine hanelerin borçları sonrasında elde ettikleri net geliri baz aldığını belirtti.

Bir hanenin gelir düzeyinin düşük olmasından ötürü fakir görünmesine karşın ciddi mal varlığına sahip olabilecekken, bir diğer hanenin ise, gelir düzeyinin yüksek görünmesine karşın ciddi borç içerisinde olmasından ötürü daha zorlu ekonomik koşullarda yaşıyor olabileceğini göz önüne alan araştırmanın, Güney Kıbrıs’ta fakirlik düzeyinin görünenden daha derin olduğunu ortaya koyduğu ifade edildi.

Gazete, söz konusu araştırmaya göre, gelir düzeyi baz alındığında fakirlik düzeyinin altında yaşayan kişilerin oranının yüzde 22 olduğunu, bu kişilerden yüzde 7,6’sının ise, gelir bakımında fakir olmalarına karşın ciddi mal varlığına sahip olmaları sebebiyle aslında fakir olmadıklarını vurguladı.

Buna karşın bu kesimin yüzde 24,6’lık bir kısmının ise, hem gelir hem de mal varlığı bakımından fakirlikte “çifte fakir” olduklarını aktaran gazete, bu kişilerin hem gelirlerinin çok düşük olduğunu, hem de mal varlıklarının bulunmadığını belirtti.

Gazete, söz konusu araştırmanın en dikkat çekici unsurunun ise, gelir düzeyi yüksek görünmesi nedeniyle fakirlik sınırı altında olmayan ancak çok borcu olup da mal varlığı da bulunmayanların oranında görüldüğünü aktardı.

Gazete, hiçbir mal varlığı olmayan, çok fazla borcu olan ancak gelirlerine göre fakir kabul edilemeyenlerin oranının yüzde 76,9 olduğunu belirterek, Güney Kıbrıs’ın bu kategoride AB genelinde üst sıralarda yer aldığını vurguladı.

Haberde, bu verinin, Güney Kıbrıs’taki insanların çoğunluğunun orta düzey bir gelire sahip olduklarını ancak sıfır veya - borçların taşınmazın değerini aşmasını ifade eden - negatif mal varlığına sahip olduklarını ortaya koyduğu ifade edildi.