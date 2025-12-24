Güney Kıbrıs Kabinesi, çalışanların asgari ücretini aylık brüt 1.088 Euro'ya yükseltti. 1 Ocak 2026’dan itibaren yürürlüğe girecek düzenleme, altı aydan uzun süredir aynı işyerinde çalışan işçiler için 1.000 Euro olan ücreti 1.088 Euro'ya çıkarırken, altı aydan kısa süre çalışanların ücreti ise 900 Euro'dan 979 Euro'ya yükseltildi.

Philenews'da yer alan habere göre Rum Çalışma Bakanı Marinos Mousiouttas, artışın sosyal uyum için dengeli bir adım olduğunu belirtirken, kararın “çalışanların korunması ile işletmelerin sürdürülebilirliği arasında hassas bir denge” gerektirdiğini söyledi. Mousiouttas, artışın 50 bin düşük ücretli işçiye fayda sağlaması ve küçük-orta ölçekli işletmelerin rekabetini olumsuz etkilememesi beklendiğini ifade etti.

Karar, Rum Yönetimi Lideri Nikos Christodoulides yönetimi ile sendikalar arasında haftalardır süren gerginliğin ardından geldi. Sendikalar, asgari ücretin 1.125 Euro altında kalması halinde “dinamik tepkiler” gösterileceğini önceden uyarmıştı. Sendika liderleri, artışın medyan ücretin yüzde 58’i seviyesinde, yaklaşık 1.170 Euro civarında olması gerektiğini savunuyordu.

Özel sektör temsilcileri ise artışa eleştirel yaklaştı. İşveren ve Sanayiciler Federasyonu (OEB), yüzde 8,8’lik artışın “benzeri görülmemiş” olduğunu ve Kıbrıs asgari ücretinin Almanya veya Hollanda gibi büyük ekonomilere kıyasla medyan maaşın daha yüksek bir yüzdesine ulaştığını belirtti. Federasyon, işletmelerin ek maliyeti karşılayamaması durumunda zor durumda kalacağını ve maliyetin tüketiciye yansıyacağını vurguladı.

Yeni düzenlemeyle birlikte Kabine, sendikalarla karşı karşıya gelme riskini kabul etmiş oldu. Asgari Ücret Düzenleme Komitesi, 2026 boyunca ekonomik büyüme üzerindeki uzun vadeli etkileri ve saatlik ücret sistemine geçiş olasılığını değerlendirmek için görüşmelere devam edecek.