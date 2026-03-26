Cyprus Mail'in haberine göre Avrupa Komisyonu’nun, artan orman yangınları tehdidine karşı kapsamlı yeni risk yönetimi stratejisini açıklamasının ardından duyurulan merkez, Doğu Akdeniz için önemli bir koordinasyon noktası olacak. Avrupa Birliği İnsani Yardım ve Kriz Yönetimi Komiseri Hadja Lahbib, merkezin ortak finansmanla kurulacağını, altyapının Güney Kıbrıs tarafından sağlanacağını, AB’nin ise sivil koruma mekanizması kapsamında eğitim, hazırlık ve bilgi paylaşımıyla katkı sunacağını açıkladı.

Girişim, Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen’in geçen yıl yaptığı Birliğin Durumu konuşmasında duyurduğu planların bir parçası olarak hayata geçiriliyor. AB yetkilileri, merkezin hem üye ülkelerden hem de güneydoğu Akdeniz’deki komşu ülkelerden uzmanların katılımıyla kapasite geliştirme, eğitim tatbikatları ve mevsimsel hazırlık konularında bir “mükemmeliyet merkezi” işlevi göreceğini belirtiyor.

Yeni merkezin, sivil koruma ve afet yönetimi alanında sınır ötesi iş birliğini güçlendirmesi hedeflenirken, AB’nin yangınlarla mücadeleye yönelik yeni stratejisi de dikkat çekiyor. Komisyona göre 2025 yılı, Avrupa’da kayıtlara geçen en kötü orman yangını sezonu oldu ve bir milyondan fazla hektarlık alan yandı.

Strateji; önleme, hazırlık, müdahale ve iyileşme olmak üzere dört temel başlık üzerine kuruldu. Özellikle sürdürülebilir arazi yönetimi, erken uyarı sistemleri ve yapay zeka destekli risk analizleri ön plana çıkarken, yangın söndürme kapasitesinin artırılması için 12 yeni uçak ve 5 helikopterle yaklaşık 900 milyon avroluk yatırım planlanıyor.

AB ayrıca, yangınların büyük bölümünün insan kaynaklı olduğuna dikkat çekerek, kamuoyu farkındalığını artırmaya yönelik eğitim kampanyaları ve gönüllü programlara da ağırlık verileceğini duyurdu. Yeni yaklaşım, afet sonrası iyileşme süreçlerinde de iklim değişikliğine karşı daha dayanıklı yapıların oluşturulmasını hedefliyor.