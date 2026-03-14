Fileleftheros’un “Tek Yol İtlaf… Başkan Hristoduldis: Ortak Pazardan Çıkma Riski… Hellimi Kurtarmak İçin Zor Kararlar” başlık ve spotlarıyla manşete çektiği habere göre, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis ve Sözcü Konstantinos Kombos “ülkenin mali dışlanma riskinin artık gözle görünür olması nedeniyle, kritik kararların eşiğinde" olunduğunu açıkladı.

Hristodulidis, “Brüksel’in direktiflerine uyulmamasının ortak pazardan çıkış anlamına geleceği, böyle bir gelişmenin ise hellim ve diğer tarımsal ürünlerin ihracına, turizm ve hizmet sektörlerine ve de AB’den alınan mali desteğe ölümcül darbe vuracağı” uyarısında bulundu.

Uzun vadeli çıkarları için bugün zor kararlar almaları gerektiğine vurgu yapan Hristodulidis, şap bulaşan çiftliklerdeki hayvanların itlaf işlemlerinin derhal tamamlanacağı sinyalini verdi.

-“KKTC’deki duruma karşı önlemler”

Hristodulidis KKTC’de şap hastalığının yönetimi konusuna da değinerek “KKTC’deki denetimsizliğin sürekli yayılma riski taşıdığı, bu nedenle KKTC’deki mevcut durumu AB ile birlikte inceleyeceklerini” öne sürdü.

Sözcü Letimbiotis de Güney Kıbrıs’taki hayvan sağlığını korumak için Avrupa Komisyonu ile yakın temas içerisinde, KKTC sınırına yakın bölgeleri için hukuki ve prosedürel düzenlemeler üzerinde çalıştıklarını söyledi.

-Varhelyi “Kıbrıs Ortak Pazardan çıkar, bu da hellim gibi ürün ihracatı ve turizme yıkıcı etkiler yapar”

Gazete, Güney Kıbrıs’a giden Avrupa Komisyonu Sağlık ve Hayvan Refahı Komiseri Oliver Varhelyi’nin “Avrupa Evi” ve ardından Rum Başkanlık Sarayı’nda düzenlenen toplantı sonrasında Rum hayvan besicilerini "geren, keskin ve sert bir açıklama" yaptığına dikkat çekti.

Habere göre “sektörün hayatta kalmasının tek yolunun veteriner protokollerine titizlikle uyulması” olduğu mesajını veren Varhelyi, AB kararlarının siyasi değil tamamen bilimsel olduğunu vurguladı.

Varhelyi “kararlara uyulmaması Kıbrıs’ı Ortak Pazar’dan çıkarır, bu da hellim gibi ürün ihracatına ve turist hareketliliğine yıkıcı etkiler yapar. Etkilenen bütün hayvanlar itlaf edilmez ve protokolde öngörülen önlemler alınmazsa Kıbrıs’ın, önümüzdeki 5 yıl hayvancılık yapamama ve şap hastalığından temizlenene kadar Ortak Pazar dışında kalma riski var. Önlemler titizlikle uygulanırsa kriz yaz sezonuna kadar aşılabilir.” dedi.

Rum siyasi partilerin ve hayvan besicilerinin, hastalık görülen çiftliklerdeki bütün hayvanlar yerine bulaştığı kesinleşen hayvanların itlaf edilmesi talebine karşılık da Varhelyi “Deney yapma zamanı değil. Bulaşmış bölgeleri derhal ve süratle kapatmalıyız. Virüs hayvancılığın en büyük düşmanı, kıyafetlerinizle bile taşıyabilirsiniz. Bu yüzden protesto ya da açıklama yapmak için oralara gitmeyin.” ifadelerini kullandı.

Varhelyi, AB’nin, 15 Aralık’tan beri öngörülen önlemleri uygulayan Güney Kıbrıs’a etkin destek verdiğini söyleyerek, Rum hayvan besicilerine, önlemlerin uygulanmasından görecekleri zararın AB tarafından telafi edileceği sözünü verdi.

Haravgi ve Alithia’nın “Başkan Protokollerin Değişmeyeceğini Aralık’tan Beri Biliyordu” ortak başlığıyla aktardıkları haberlere göre, AKEL ve DİSİ, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’in şap hastalığı yönetimi protokollerinin esnetilmeyeceğini aralık ayından beri bildiği halde hayvancılara "sahte güvenceler" vermekle suçladı. DİKO itidal çağrısı yaparken, EDEK ve DİPA, Avrupa Komisyonu Hayvan Refahı Komiseri Varhelyi’nin tavsiyesine uyularak süratle harekete geçilmesini istedi.