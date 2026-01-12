Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’in, 2023 yılı başkanlık seçimleri döneminde belirlenen yasal bağış sınırını, Haralambus ve eski Enerji Bakanı Yorgos Lakkotripis aracılığıyla bazı şirketlerden rüşvet alarak aştığına dair iddiaların yer aldığı videonun ardından, Haralambus bu sabah sosyal medya hesabından açıklama yaparak görevinden istifa ettiğini duyurdu.

Haralambus, paylaşımında, “Son günlerde, Cumhurbaşkanına şahsen zarar vermek, hükümeti sorgulamak ve vatanımızın imajını zedelemek için hedefli bir çaba sarf edildiğini” kaydederek, Başkan ve hükümetin yoğun, sistematik ve zorlu çalışmaları sonucunda son üç yılda elde edilen başarılardan gurur duyarak görevinden ayrıldığını belirtti.