Bu çarpıcı rakamlar, Rum Adalet Bakanlığı ve Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Komisyonu’nun Cuma günü düzenlediği ortak basın toplantısında açıklandı. Etkinlikte, “Kadına Yönelik Şiddetin Önlenmesi ve Mücadele” kampanyası da kamuoyuna tanıtıldı. Kampanya, “Toplumsal cinsiyet şiddeti göz önünde saklanıyor” sloganıyla farkındalık yaratmayı hedefliyor.

Rum Adalet Bakanı Marios Hartsiotis, basın toplantısında yaptığı konuşmada, kampanyanın amacını “cinsiyete dayalı şiddet gibi kritik bir konuda bilgilendirme ve farkındalık yaratmak” olarak tanımladı. Hem uluslararası hem Avrupa hem de ulusal düzeydeki rakamların şok edici olduğunu vurgulayan Hartsiotis, her yıl yüzlerce kadının fiziksel, psikolojik ve cinsel şiddet gibi çeşitli tehlikelerle karşı karşıya kaldığını belirtti.

Rum Bakan, “Son beş yılda ülkemizde 22 kadın cinayeti işlendi ve 12 bin 544 aile içi şiddet vakası kayıtlara geçti. Bu, bir insanlık trajedisidir ve mücadelemizi hızlandırmamız gerektiğini gösteriyor” dedi.

“Toplumun açık yarası…”

Rum Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Komiseri Josie Christodoulou ise kadınlara yönelik şiddetin sadece mağdurları değil, tüm toplumu derinden etkileyen bir sorun olduğunun altını çizdi. “Kadına yönelik şiddet, tüm toplumlar için açık bir yara niteliğindedir” diyen Christodoulou, cinsiyete dayalı şiddetin sayısal verilerle ifade edilmesinin dahi durumun ne denli trajik olduğunu gözler önüne serdiğini söyledi.