Güney Kıbrıs’ta son günlerde etkili olan yağışlar sayesinde barajlara akan su oranında rekor düzeyde artış görüldü.

Alithia gazetesi son üç günde barajlara 12.4 milyon metre küp su aktığını belirtti ve bu rakamın yüksekliğine vurgu yaptı.

Geçtiğimiz 3 günün 2020 yılı ocak ayının ardından, barajlara en iyi su akışı gerçekleşen dönem olduğuna dikkat çeken gazete barajlardaki mevcut doluluk oranının yüzde 26.9 olduğunu belirtti.

Güney Kıbrıs’ta geçen yıl aynı dönemde brajların doluluk oranının yüzde 24.7 olarak kayıtlara geçtiği ifade edilen haberde hafta sonu da yağmur beklendiği kaydedildi