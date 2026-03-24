Kazaların 1’i ölümle, 18’i yaralanmayla ve 35’i ise hasarla sonuçlandı. Ölümle sonuçlanan kazada 1 kişi hayatını kaybederken, yaralanmalı kazalarda 24 kişi yaralandı.

Yetkililerin açıkladığı verilere göre kazaların başlıca sebepleri arasında süratli araç kullanmak ilk sırada yer aldı. Süratli araç kullanımı 19 kazaya neden olurken, dikkatsiz sürüş 12, kavşakta durmamak 9, yakın takip 8 ve diğer etkenler 6 kazada rol oynadı. Meydana gelen kazalar sonucu toplam hasar miktarının 2 milyon 589 bin 123 TL olduğu bildirildi.

Kazaların ilçelere göre dağılımında Lefkoşa 20 kaza ile ilk sırada yer alırken, Gazimağusa’da 15, Girne ve Güzelyurt’ta 8’er, İskele’de ise 3 kaza meydana geldi.

Öte yandan, aynı tarihler arasında Polis Genel Müdürlüğü tarafından ülke genelinde gerçekleştirilen trafik denetimlerinde 12 bin 649 sürücü kontrol edildi. Denetimler sonucunda suç işlediği tespit edilen 1707 sürücü rapor edilerek aleyhlerinde yasal işlem başlatıldı.

En fazla ihlal 881 sürücü ile sürat suçundan kaydedildi. Bunun yanında mobil araçla tespit edilen 41 sürat ihlali, 18 tehlikeli sürüş, 22 dikkatsiz sürüş, 91 seyrüsefer ruhsatsız araç kullanımı, 35 alkollü araç kullanımı ve 10 sürüş esnasında cep telefonu kullanımı suçları tespit edildi. Ayrıca emniyet kemeri takmamak, trafik ışık ve levhalarına uymamak, muayenesiz ve sigortasız araç kullanmak gibi birçok ihlal de rapor edildi.

Denetimler kapsamında toplam 148 araç trafikten men edilirken, 7 sürücü tutuklandı.