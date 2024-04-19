Olay saat 19.00 sıralarında meydana geldi. Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre, D.Ö (E-35) kullanımındaki araç ile GKRY Bölgesinden KKTC'ye geçiş yaptığı sırada görevli Gümrük ve Rüsumat Dairesi ekiplerince konu araçta yapılan arama neticesinde gümrüğe beyan edilmemiş toplam 14 kap çiçek ve aracın bagaj kısmında yetkili makamdan özel izin belgesi olmaksızın taşımış olduğu adına kayıtı av tüfeğini kanunsuz olarak tasarruf ettiği tespit edildi.

Yürütülen soruşturma kapsamında gümrüğe beyan edilmemiş çiçekler Gümrük ve Rusumat Dairesi görevlileri tarafından gerekli yasal işlem başlatılmak üzere teslim alındı. D.Ö tutuklandı. Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.