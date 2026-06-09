Mahkemede meseleyle ilgili şahadet veren polis memuru Tutku Kızıltaç, uyuşturucu suçlarından meseleleri bulunan D.Ö.G. ile M.B.’nin Metehan Sınır Kapısı’na giderken araçlarının durduğunu, bir şahsın araçtan inerek yaya şekilde sınırı geçip Güney Kıbrıs’a gittiğinin görüldüğünü söyledi.

Polis, Güney Kıbrıs’a geçen şahsın H.Y. olduğunun tespit edildiğini, ülkeye geri dönüş yaptığı sırada sınır kapısında durdurularak üzerinde arama yapıldığını belirtti. Yapılan aramada zanlının üzerinde yaklaşık 4 gram hintkeneviri türü uyuşturucu madde bulunduğunu kaydeden polis, H.Y.’nin ifadesinde D.Ö.G. ile M.B.’nin yönlendirmesiyle Güney Kıbrıs’a giderek 60 Euro karşılığında 4 gram uyuşturucu satın aldığını söylediğini aktardı.

Polis, zanlı H.Y.’nin ayrıca 1 ve 3 Haziran tarihlerinde de yine diğer iki zanlının yönlendirmesiyle Güney Kıbrıs’a gidip 30 Euro karşılığında 2 gram uyuşturucu aldığını beyan ettiğini açıkladı.

Polis memuru, H.Y.’nin tutuklanmasının ardından D.Ö.G. ile M.B.’nin Millet Bahçesi yakınlarında tespit edilerek tutuklandığını söyledi.

Soruşturmanın henüz yeni başladığını belirten polis, incelenmesi gereken kamera görüntüleri ile alınacak ifadeler bulunduğunu ifade ederek zanlılar hakkında 3 gün ek tutukluluk talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Şevket Gazi, zanlıların soruşturma maksatlı 3 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.