Polis memuru Birtan Başaran mahkemede olguları aktardı.

Polis, Kingdom Oloyami’nin 17 Şubat 2024 tarihinde saat 20.30 sıralarında Gönyeli bölgesinde yapılan asayiş kontrollerinde tespit edildiğini söyledi.

Polis, yapılan muhaceret kontrolünde Kingdom Olayemi’nin 30 Eylül 2023 tarihinden itibaren, 140 gün, KKTC' de ikamet izinsiz bulunduğunun tespit edildiğini açıkladı.

Polis, zanlının ifadesinde Lefkoşa sanayide bir iş yerinde günlük 50 liraya çalıştığını, mahkemenin bu konuda araştırma yapılmasına yönelik emri üzerine soruşturma yaptıklarını söyledi.

Polis, zanlıyla beraber sanayi bölgesine gittiklerini, zanlının çalıştığı iş yerini gösteremediğini belirtti.

Polis, sanayi esnafıyla konuşulduğunu, esnafın zanlının ara ara gelip iş sorduğunu söylediğini ancak herhangi bir yerde çalışmadığını söylediğini aktardı.

Soruşturmanın tamamlandığını kaydeden polis, zanlının 20 günü aşmayacak süreyle cezaevine gönderilmesini talep etti.

Polisin ardından söz alan zanlı ülkesine gitmek istediğini ifade etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Zehra Yalkut Bilgeç, zanlının 20 günü aşmayacak süreyle cezaevine gönderilmesine emir verdi.