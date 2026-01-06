-ÖZEL HABER-

Polisten alınan resmi bilgilere göre, bugün saat 10.00 sıralarında, Lefkoşa'da Küçük Kaymaklı bölgesinde bulunan oto galeriye kimliği henüz tespit edilemeyen bir şahıs tarafından ateş açıldı.

Gündem Kıbrıs'ın elde ettiği bilgilere göre saldırı sırasında galeri içerisinde bulunan Hidayet Duran ve Eyüp Bilgi yaralandı.

Hidayet Duran’ın oto galeri çalışanı olduğu sol ayak bilek ve kalçadan vurularak yaralandığı öğrenildi. Eyüp Bilgi’nin de sağ bacağından vurulduğu belirtildi. Yaralıların durumunun şu anda stabil olduğu, tetkikler yapıldığı, ilerleyen saatlerde ameliyata alınmalarının beklendiği kaydedildi.

Polis, olayla ilgili geniş çaplı soruşturmanın sürdüğünü bildirdi.