Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhitleri Birliği Başkanı Cafer Gürcafer, hava sıcaklığının 40 derecenin üzerine çıktığı günlerde, 12.00-16.00 saatleri arasında açıkta çalışmanın insan hayatını tehdit ettiğini ve bu durumun vahim sonuçları olabileceğini dile getirdi.

Bunun bir insanlık meselesi olduğunu kaydeden KTİMB Başkanı Gürcafer, birlik üyelerine yönelik açıklamasında; “Kimsenin bize kural koymasını beklemeyelim. Kendimiz gerekli davranışı sergileyelim. Hava sıcaklığının 40 dereceyi aştığı günlerde, 12.00-16.00 saatleri arasında açıkta işçi çalıştırmayalım” ifadelerine yer verdi.